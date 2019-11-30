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Kore Gazisi İsmail Alparslan, 96 yaşında hayatını kaybetti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Kore Gazisi İsmail Alparslan son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı.

30.11.2019 16:50 | Son Güncelleme: 30.11.2019 16:55Kore Gazisi İsmail Alparslan, 96 yaşında hayatını kaybetti
'nın ilçesinde Gazisi İsmail Alparslan son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı.

Tavşanlılı Kore Gazisi İsmail Alparslan, 96 yaşında hayatını kaybetti. Kore gazisi için Tavşanlı Moymul Cami'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından naaşı askeri törenle cenaze aracına taşınarak Moymul Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze Namazını Tavşanlı Müftü Vekili Yusuf Şener kıldırırken, cenazeye askeri erkan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - KÜTAHYA

Tavşanlı, Kütahya, Kore, Güncel

Kaynak: İHA

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