Kore gazisi Kamil Özalp son yolculuğuna uğurlandı
Karabük'te hayatını kaybeden 93 yaşındaki Kore gazisi Kamil Özalp'in cenazesi toprağa verildi.
21.04.2020 13:26 | Son Güncelleme: 21.04.2020 13:32
Kore gazisinin Türk bayrağına sarılı tabutu, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Fatih Camisine getirildi.
İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk'ün kıldırdığı namazın ardından Özalp'ın cenazesi Karabük Köyü aile mezarlığına defnedildi.
Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun kılınan cenaze namazına Özalp'in ailesi, Karabük Vali Yardımcısı Numan Tahir Şimşek, Karabük Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Gaziler Derneği Başkanı Sabahattin Çorbacı ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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