Haberler» Güncel» Haber

Kore Gazisi Kocapıçak, Muğla'da son yolculuğuna uğurlandı

Muğla'nın Datça ilçesinde 90 yaşında vefat eden Kore Gazisi Mustafa Kocapıçak'ın cenazesi toprağa verildiKocapıçak için Karaköy Mahallesi Camisinde askeri tören düzenlendi.

01.08.2019 21:36 Kore Gazisi Kocapıçak, Muğla'da son yolculuğuna uğurlandı
Muğla'nın Datça ilçesinde 90 yaşında vefat eden Kore Gazisi Mustafa Kocapıçak'ın cenazesi toprağa verildi
Kocapıçak için Karaköy Mahallesi Camisinde askeri tören düzenlendi.
Kocapıçak'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, askerlerin omuzlarında cami önüne getirildi.
Kore gazisinin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından ilçedeki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Kocapıçak'ın ailesi ve yakınları, Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Datça Garnizon Komutan Vekili Hava Yüzbaşı Konuralp Küçüködük, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Datça İlçe Temsilcisi Ferhat Ünsalan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Menteşe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Şehit Yakını ve Gazi Birimi Sorumlusu Burcu Yıldız, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Karaköy, Datça, Muğla, Kore, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:08   Devrilmesin diye askıda kalan ambulansın üzerine çıktılar
23:07   "Geniş Aile Komşu Kızı" filminin özel gösterimi yapıldı
23:07   Ayvalık'ta korkutan yangın
23:06   Adıyaman'da ev yangını
23:06   İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu
23:05   Adıyaman'da ev yangını
23:04   Ekrem İmamoğlu'ndan Kaz Dağları ve Salda Gölü paylaşımı