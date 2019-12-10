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Kore gazisi Niyazi Yapıcı son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'deki evinde 90 yaşında vefat eden Kore gazisi Niyazi Yapıcı, memleketi Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

10.12.2019 16:24 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:43Kore gazisi Niyazi Yapıcı son yolculuğuna uğurlandı
İzmir'deki evinde 90 yaşında vefat eden gazisi Niyazi Yapıcı, memleketi 'ın ilçesinde düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.
Mursallı Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından, askerlerin omuzlarında taşınan Yapıcı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına kondu. Yapıcı'nın naaşı, Mursallı Mezarlığı'na defnedildi.
Törene, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, askeri ve mülki erkan ile Yapıcı'nın yakınları katıldı.
Kaymakam Işık, törenin ardından tabuta sarılı bayrağı, Yapıcı'nın oğlu Korhan Yapıcı ile kızı Bilge Altıniğne'ye teslim etti.
Niyazi Yapıcı'nın, Kore Savaşı'na "topçu çavuş" rütbesiyle katıldığı öğrenildi.

Germencik, Aydın, Kore, Güncel

Kaynak: AA

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