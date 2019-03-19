Kore Gazisi Son Yolcuğuna Uğurlandı

Kore
Gazisi Ramazan Ramazan, Iğdır
'ın Tuzluca
İlçesi Gaziler Köyünde düzenlenen törenle son yolcuğuna uğurlandı.
Törene, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Tuzluca Kaymakamı Abdullah Kadıoğlu
, 5. Hudut Alayı ve Garnizon Komutanı P. Albay Yılmaz Doğan, İl Jandarma
Komutanı Hakan Başakçı, gazinin ailesi ve vatandaşlar katıldı.
Cenaze töreninin ardından Iğdır Valisi Enver Ünlü, gazi Ramazan Ramazan'ın ailesine sabır ve başsağlığı dileklerini ileterek tesellide bulundu. - IĞDIR
Tuzluca, Iğdır, Kore, Güncel
Kaynak: İHA