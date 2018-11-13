Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tokat
'ın Erbaa
ilçesinde 87 yaşında vefat eden Kore
gazisi Durmuş Ateş, son yolculuğuna uğurlandı.
Tedavi gördüğü Samsun 19 Mayıs
Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybeden Ateş'in cenazesi yakınları tarafından Erbaa'ya getirildi.
Ateş'in Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından omuzlara alınarak Erbaa Büyük Camisi'ne getirildi.
Ateş'in cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazın ardından Sarmadut Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Törene, gazinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Tokat Garnizon Komutanı Piyade
Albay Rıfat Dönel, Tokat İl Jandarma
Komutanı Jandarma Albay Hidayet Arıkan, Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım
, gaziler ve vatandaşlar katıldı.