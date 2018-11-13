13 Kasım 2018, 16:10
»»

Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 87 yaşında vefat eden Kore gazisi Durmuş Ateş, son yolculuğuna uğurlandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 87 yaşında vefat eden Kore gazisi Durmuş Ateş, son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybeden Ateş'in cenazesi yakınları tarafından Erbaa'ya getirildi.

Ateş'in Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından omuzlara alınarak Erbaa Büyük Camisi'ne getirildi.

Ateş'in cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazın ardından Sarmadut Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, gazinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Tokat Garnizon Komutanı Piyade Albay Rıfat Dönel, Tokat İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hidayet Arıkan, Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
13 Kasım 2018 Salı 16:10