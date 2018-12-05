Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Elazığ
'da vefat eden Kore
gazisi İsmail Ayaz
(89) askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Kore gazisi Ayaz'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında, törenin yapılacağı İhsaniye
Camisi'ne getirildi.
Kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omuzlarında askeri araca konulan Ayaz'ın cenazesi Elazığ Asri Mezarlığı'nda defnedildi.
Törene, Vali Yardımcısı Uhut Emre Koyuncu, Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş
, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, Ayaz'ın yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
İsmail Ayaz,Elazığ,Kore
05 Aralık 2018 Çarşamba 16:18