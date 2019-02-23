Kore Gazisi, Son Yolculuğuna Uğurlandı

İzmir
'in Bergama
ilçesinde, 81 yaşında vefat eden Kore
gazisi Nurettin Ergit'in cenazesi toprağa verildi.
Yaşlılığa bağlı organ yetmezliğinden dolayı bir süredir tedavi gören ve dün vefat eden Ergit'in Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında törenin yapılacağı Bergama Yeni Cami
'ye getirildi.
Cenaze namazının ardından Ergit'in cenazesi, Bergama İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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Yüzbaşı Murat Demirkazan, cenaze töreninin ardından gazinin tabutuna sarılı Türk bayrağını ailesine teslim etti.
Törene, Ergit'in ailesinin ve yakınlarının yanı sıra Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç
ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Gazi Ergit'in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Bergama, Kore, Güncel
Kaynak: AA