Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Konya
'nın Derebucak
ilçesinde vefat eden Kore
gazisi Mustafa Arıkan
, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.
İlçeye bağlı Çamlık
Mahallesi'nde ikamet eden Kore Gazisi Arıkan, 90 yaşında hayatını kaybetti.
Gazi Arıkan'ın, Çamlık Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreni sonrasında Türk bayrağına sarılı tabutu, mahalle mezarlığına kadar omuzlarda taşındı. Cenaze, burada toprağa verildi.
Cenaze törenine, Derebucak Kaymakamı Coşkun Doğan
, Türkiye
Harp Malülleri, Şehit Aileleri, Dul ve Yetimleri Derneği Beyşehir
Temsilcisi Rasık Can, kurum amirleri, sivil ve askeri erkan, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Derebucak, Kore, Güncel
Kaynak: AA