Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Ardahan'da 89 yaşında vefat eden Kore Gazisi İmdat Gündüzhev'in cenazesi son yolculuğuna uğurlandı.Organ yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Ardahan Devlet Hastanesinde önceki gün hayatını kaybeden Gündüzhev için öğle namazına müteakiben Merkez Camisinde askeri cenaze töreni düzenledi.Gündüzhev'in naaşı, burada Ardahan Müftüsü Remzi Pehlivan tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Atatürk Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.Törene, Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, CHP'den Ardahan Belediye Başkanlığını kazanan Faruk Demir, ARÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Özdem, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, Gündüzhev'in ailesi, yakınları, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.