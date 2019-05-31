31.05.2019 17:09
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Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Bolu'nun Göynük ilçesinde 90 yaşında vefat eden Kore gazisi Nuri Bodur, son yolculuğuna uğurlandı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde 90 yaşında vefat eden Kore gazisi Nuri Bodur, son yolculuğuna uğurlandı.
İlçeye bağlı Aksaklar köyünde yaşayan Bodur'un naaşı, Göynük Gazi Süleyman Paşa Camisi'ne getirildi.
Bodur'un cenazesi, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Aksalar Köy Mezarlığına defnedildi.
Cenazeye Bodur'un ailesi ve akrabalarının yanı sıra Göynük Kaymakamı Eyüp Güngör, Bolu Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
Bolu, Göynük, Kore, Güncel