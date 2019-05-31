Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Bolu
'nun Göynük
ilçesinde 90 yaşında vefat eden Kore
gazisi Nuri Bodur, son yolculuğuna uğurlandı.
İlçeye bağlı Aksaklar köyünde yaşayan Bodur'un naaşı, Göynük Gazi Süleyman Paşa
Camisi'ne getirildi.
Bodur'un cenazesi, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Aksalar Köy Mezarlığına defnedildi.
Cenazeye Bodur'un ailesi ve akrabalarının yanı sıra Göynük Kaymakamı Eyüp
Güngör, Bolu Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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