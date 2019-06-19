Bursa
'nın Gemlik
ilçesinde vefat eden Kore
gazisi son yolculuğuna uğurlandı.
Geçtiğimiz gün vefat eden Kore gazisi 90 yaşındaki Mustafa Sarı'nın cenazesi Gemlik Asım Kocabıyık
Camii'nden askeri törenle kaldırıldı. Cenazeye Gemlik Kaymakamı Kemal İnan, İlçe Jandarma
Komutanı Barış Bozkurt
, Gemlik İlçe Emniyet Müdürü Abdulkadir Yüce, siyasi parti temsilcileri, Gemlik Muharip Gaziler Derneği üyeleri, Garnizon Komutanlığı
subayları ve vatandaşlar katıldı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mustafa Sarı toprağa verildi. - BURSA