19.06.2019 15:32
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Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz gün vefat eden Kore gazisi 90 yaşındaki Mustafa Sarı'nın cenazesi Gemlik Asım Kocabıyık Camii'nden askeri törenle kaldırıldı. Cenazeye Gemlik Kaymakamı Kemal İnan, İlçe Jandarma Komutanı Barış Bozkurt, Gemlik İlçe Emniyet Müdürü Abdulkadir Yüce, siyasi parti temsilcileri, Gemlik Muharip Gaziler Derneği üyeleri, Garnizon Komutanlığı subayları ve vatandaşlar katıldı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mustafa Sarı toprağa verildi. - BURSA
Kaynak: İHA
Bursa, Gemlik, Kore, Güncel

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