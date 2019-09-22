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Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kütahya'da 89 yaşında vefat eden Kore Savaşı gazisi Hüseyin Tırpan'ın cenazesi toprağa verildi.

22.09.2019 15:30Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Kütahya'da 89 yaşında vefat eden Kore Savaşı gazisi Hüseyin Tırpan'ın cenazesi toprağa verildi.

Cemalettin Mahallesi'ndeki evinde vefat eden gazinin Türk bayrağına sarılı tabutu, Ulu Cami'ye getirildi.
Tırpan'ın naaşı, cami bahçesinde kılınan cenaze namazının ardından Gaziler Mezarlığı'nda defnedildi.
Üzerinde dedesinin madalyaları olan askeri kıyafetle törene katılan Tırpan'ın torunu Begüm Tırpan, tören mangası ile cenaze aracına kadar yürüdü.
Törene Hüseyin Tırpan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kütahya Valisi Ömer Toraman, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkanı Alim Işık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çekiç, bazı kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kütahya, Kore, Güncel

Kaynak: AA

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