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Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde 92 yaşında vefat eden Kore Savaşı gazisi Selahattin Çakıroğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

26.09.2019 16:34Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Karabük'ün Yenice ilçesinde 92 yaşında vefat eden Kore Savaşı gazisi Selahattin Çakıroğlu'nun cenazesi toprağa verildi.
Tedavi gördüğü hastanede vefat eden gazinin Türk bayrağına sarılı tabutu, Merkez Camisi'ne getirildi.
Çakıroğlu'nun naaşı, cami bahçesinde kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen törenle Hisar köyü mezarlığında defnedildi.

Törene, Çakıroğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Karabük Vali Yardımcısı Numan Tahir Şimşek, Yenice Kaymakamı Muhammed Evlice, Gazi dernekleri başkanları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Karabük, Yenice, Kore, Güncel

Kaynak: AA

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