Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Manisa
'nın Salihli
ilçesinde yaşlılığa bağlı çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybeden Kore
gazisi Hasan Güç (87) askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Salihli'ye bağlı Yeşilyurt
Mahallesi'nde yaşayan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Salihli Şube üyesi Kore Gazisi Hasan Güç, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü Özel Salihli Hastanesi'nde sabaha karşı yaşamını yitirdi.
2 çocuk babası Gazi için mahalle camisinde cenaze töreni düzenlendi. Güç'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda cami avlusuna getirildi.
Cenaze törenine Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Askerlik Şubesi Başkanı Personel Asteğmen Onur Yiğitoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu, Metin Durmaz, Müftü Adem Karakelebek, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz, Muharip Gaziler Derneği Salihli Şube Başkanı Nevzat Aydın, gaziler, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
Kore Gazisi Güç'ün cenazesi Yeşilyurt Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.