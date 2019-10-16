Haberler » Güncel » Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşlılığa bağlı çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybeden Kore gazisi Hasan Güç (87) askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

16.10.2019 08:34Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşlılığa bağlı çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybeden Kore gazisi Hasan Güç (87) askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Salihli'ye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Salihli Şube üyesi Kore Gazisi Hasan Güç, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü Özel Salihli Hastanesi'nde sabaha karşı yaşamını yitirdi.
2 çocuk babası Gazi için mahalle camisinde cenaze töreni düzenlendi. Güç'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda cami avlusuna getirildi.
Cenaze törenine Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Askerlik Şubesi Başkanı Personel Asteğmen Onur Yiğitoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu, Metin Durmaz, Müftü Adem Karakelebek, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz, Muharip Gaziler Derneği Salihli Şube Başkanı Nevzat Aydın, gaziler, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
Kore Gazisi Güç'ün cenazesi Yeşilyurt Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yeşilyurt, Salihli, Manisa, Kore, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:30 Çanakkale açıklarında 162 düzensiz göçmen yakalandı
10:30 3,5 yıl aradan sonra gelen 'anne' sesi duygulandırdı
10:30 Terör propagandası yapan zanlılar: "Pişman olacak bir şey yapmadık
10:30 Komandolardan şampiyon sporculara mesaj
10:30 Tefeciyi intihar mektubu yakalattı
10:30 Komandolar, milli sporculara selam gönderdi
10:24 Boyları kısa yürekleri büyük
16.10.2019 10:31:14