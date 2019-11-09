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Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandıZONGULDAK - Zonguldak'ta 94 yaşındaki Kore Gazisi Mehmet Dikmen düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

09.11.2019 15:14 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:17
gazisi son yolculuğuna uğurlandı
ZONGULDAK - 'ta 94 yaşındaki Kore Gazisi Mehmet Dikmen düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Zonguldak'ta 94 yaşındaki Kore Gazisi Mehmet Dikmen, Uzun süredir organ yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti. Kore Gazisi Mehmet Dikmen için Hz. Ali Camii'nde tören düzenlendi.
Törene, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Ayhan Kafalı, Gaziler Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı Recep Başar, Aile ve Sosyal Politikalar il müdürü Kemal Gümrükçü ve Askeri Erkan katıldı.
Kore Gazisi Mehmet Dikmen, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Devrek Müfettişler Köyü'ne getirildi.
Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Bülent Ecevit Üniversitesi, Mehmet Dikmen, Zonguldak, Kore, Genel

Kaynak: İHA


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