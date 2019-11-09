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Kore gazisi, son yolculuğuna uğurlandı

ZONGULDAK'ta yaşamını yitiren Kore gazisi Mehmet Dikmen (94), düzenlenen askeri törenin ardından toprağa verildi.

09.11.2019 17:57 | Son Güncelleme: 09.11.2019 17:58Kore gazisi, son yolculuğuna uğurlandı

ZONGULDAK'ta yaşamını yitiren gazisi Mehmet Dikmen (94), düzenlenen askeri törenin ardından toprağa verildi.

Bir süredir organ yetmezliği nedeniyle Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Kore gazisi Mehmet Dikmen, hayata gözlerini yumdu. Dikmen için bugün Acılık Hz. Ali Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Askeri törene, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Zonguldak Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yüzbaşı Ayhan Kafalı, Gaziler Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı Recep Başar ile askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Gazi Dikmen'in Türk bayrağına sarılı naaşı, kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omuzunda cenaze aracına taşındı. 4 çocuk babası Mehmet Dikmen, Devrek Müfettişler köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.



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Kaynak: DHA

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