Haberler » Güncel » Kore gazisi, son yolculuğuna uğurlandı - Haber

Kore gazisi, son yolculuğuna uğurlandı

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde yaşamını yitiren Kore Gazisi Mahmut Bayrak (90), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

26.11.2019 17:29 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:29Kore gazisi, son yolculuğuna uğurlandı

ZONGULDAK'ın ilçesinde yaşamını yitiren Gazisi Mahmut Bayrak (90), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları bulunan Mahmut Bayrak, dün hayatını kaybetti. Bayrak'ın cenazesi, evinin önünde alınan helalliğin ardından Aziziye Cami'ne getirildi. Gazi Bayrak için düzenlenen cenaze törenine, Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ergi, Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Hüseyin Sami Uyar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, gazinin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Gazi Bayrak'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omzunda cenaze aracına taşındı. 3 çocuk babası olan Bayrak, aile mezarlığında askeri törenle toprağa verildi.



Kozlu, Kore, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:20 Borsa günü yükselişle tamamladı
18:19 Edirne'de yağmur etkili oldu
18:19 Hastanedeki bankta ölü bulunan adam, toprağa verildi
18:18 Irak'ta, göstericilere müdahale eden çevik kuvvet ekipleri Zikar kentinden çıkarıldı
18:17 İsrail'in Kudüs'teki Filistin kurumlarına yönelik uygulamaları protesto edildi
17:35 Alman otomotiv devi Audi, 9 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
17:28 Metrobüste işaretli bekleme dönemi başladı
17:24 Kim Kardashian'dan Trump'ın çağrısı sonrası radikal karar: Artık çıplak poz vermeyeceğim
17:01 iPhone kampanyası yapan market zincirinde büyük izdiham!
16:42 Siirt'te düzenlenen operasyonda teröristlerin kitapları ele geçirildi
16:05 İstanbul'da bu minibüse binenler, kafasını nereye çevirse Atatürk'ü görüyor
16:04 Atatürk'e benzetilen Göksal Kaya tepki çeken fotoğraflarına açıklık getirdi
13:34 AK Partili Başkan, İmamoğlu'nun hükümeti eleştirdiği sözleri alkışlamadı
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
21:30 Eski HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, zehir zemberek sözlerle HDP'den istifa etti
26.11.2019 18:21:14