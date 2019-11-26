Kore gazisi, son yolculuğuna uğurlandı

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde yaşamını yitiren Kore Gazisi Mahmut Bayrak (90), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları bulunan Mahmut Bayrak, dün hayatını kaybetti. Bayrak'ın cenazesi, evinin önünde alınan helalliğin ardından Aziziye Cami'ne getirildi. Gazi Bayrak için düzenlenen cenaze törenine, Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ergi, Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Hüseyin Sami Uyar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, gazinin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Gazi Bayrak'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omzunda cenaze aracına taşındı. 3 çocuk babası olan Bayrak, aile mezarlığında askeri törenle toprağa verildi.