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Kore gazisi, son yolculuğuna uğurlandı

OSMANİYE'de hayatını kaybeden Kore gazisi Halil Kın (89), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

10.12.2019 14:59 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:59Kore gazisi, son yolculuğuna uğurlandı

OSMANİYE'de hayatını kaybeden gazisi Halil Kın (89), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İleri derecede KOAH hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Halil Kın, önceki gün kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Osmaniye Devlet Hastanesi morgundan alınan Kın'ın cenazesi ilk olarak evine götürülerek helallik alındı. Ardından, Haraz Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki Yeşil Camii'ne getirilen Kın'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda taşındı. İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Kore gazisi Halil Kın'ın cenazesi, götürüldüğü Karaçay Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

BAŞSAĞLIĞI DİLEĞİ

Vali Ömer Faruk Coşkun, Kore gazisi Halil Kın'ın ailesine ve yakınlarına taziyelerini ileterek, başsağlığı ve sabırlar diledi. Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar ise tabutun üzerine sarılan Türk bayrağını gazinin oğluna teslim ederek, başsağlığı dileklerini iletti. Cenaze törenine Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Emin Yılmaz Sancaktar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun, muharip gaziler, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Osmaniye Devlet Hastanesi, KOAH, Kore, Güncel

Kaynak: DHA

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