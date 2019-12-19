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Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Sivas Numune hastanesinde bir süredir tedavi gören Kore Gazisi Haydar Aktaş (90), tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

19.12.2019 15:37 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:42 Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Numune hastanesinde bir süredir tedavi gören Gazisi Haydar Aktaş (90), tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Aktaş'ın cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak defnedilmek üzere ilçesine getirildi.

Bayrağa sarılı cenazesi, Askerlerin omuzunda Kemalpaşa camii önüne getirildi. Öğlen nazmı sonrası cami önünde düzenlenen törende, Personel Asteğmen Salih Yıldız tarafından Aktaş'ın özgeçmişi okundu. İlçe Müftüsü Yaşar Kaşkaya tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası bayrağa sarılı Aktaş'ın cenazesi, Yalnızbağlar mahallesinde bulunan Aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine; İlçe Kaymakamı Hidayet Sarı, Garnizon Komutanı Piyade Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Ailesi ve sevenleri katıldı. - SİVAS

Suşehri, Sivas, Kore, Güncel

Kaynak: İHA

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