Haberler » Güncel » Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Haber

Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Sivas'ta yaşamını yitiren Kore Gazisi Osman Yiğitsoy, son yolculuğuna uğurlandı.

21.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:06 Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
'ta yaşamını yitiren Gazisi Osman Yiğitsoy, son yolculuğuna uğurlandı.

Kore Savaşı'na katılan 87 yaşındaki Gazi Osman Yiğitsoy, geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Yiğitsoy'un cenaze namazı Ulu Cami'de öğle namazının ardından kılındı. Cenaze namazına Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkan Yardımcısı Turan Topgül, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Hakan Tutucu ile Yiğitsou'un ailesi, yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Yiğitsoy'un cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan Gaziler Mezarlığı'nda toprağa verildi. - SİVAS

Sivas, Kore, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:17   TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu - Haber
16:17   Çanakkale rus savaş gemisi azov, çanakkale boğazı'ndan geçti - Haber
16:17   Bursa tatilciler uludağ'da ama kar yok - Haber
16:16   Oğullarından birini öldürüp, 2'sini yaralayan baba tutuklandı - Haber
16:11   Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Nusaybin'de - Haber
15:58   İstanbul'daki havalimanlarında göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3'ü polis, 4 kişi tutuklandı - Haber
14:27   Sokak ortasında ağabeyi tarafından bıçaklandı - Haber
14:11   Faytoncular, masaya oturma şartı koşarak yetkilileri tehdit etti - Haber
13:39   Şanlıurfa ve Sivas'ta Çin protestoları! Kartondan inşa edilen Çin Seddi'ni yıktılar - Haber
13:22   Türkiye'ye yaptırım kararı alan ABD'den kafa karıştıran açıklama: Türkiye'nin yetenekli bir ordusu var - Haber
21.12.2019 16:20:12