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Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, 93 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Ahmet Bulut askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

02.01.2020 16:48 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:22 Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
'ın ilçesinde, 93 yaşında hayatını kaybeden gazisi Ahmet Bulut askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kulaç Mahallesi'ndeki evinde öğle saatlerinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Bulut için Kulaç Cami'sinde cenaze töreni düzenledi.

Burada kılınan namazın ardından Bulut'un Türk bayrağına sarılı naaşı, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Kaymakam Tahir Yılmaz, Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın, İlçe Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Mehmet Durmuşoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Güler, kurum amirleri, Bulut'un yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Ahmet Bulut, Yayladağı, Hatay, Kore, Güncel

Kaynak: AA

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