Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Hatay
'ın Yayladağı
ilçesinde, 93 yaşında hayatını kaybeden Kore
gazisi Ahmet Bulut askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Kulaç Mahallesi'ndeki evinde öğle saatlerinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Bulut için Kulaç Cami'sinde cenaze töreni düzenledi.
Burada kılınan namazın ardından Bulut'un Türk bayrağına sarılı naaşı, mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Törene, Kaymakam Tahir Yılmaz, Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın, İlçe Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Mehmet Durmuşoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Güler, kurum amirleri, Bulut'un yakınları ile vatandaşlar katıldı.