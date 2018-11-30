Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı - Çorum

30 Kasım 2018 Cuma 16:30



30 Kasım 2018 Cuma 16:30

Çorum'da 94 yaşında vefat eden Kore gazisi Osman Özsoy, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören 10 çocuk babası Özsoy, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat etti.Özsoy için Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi.Kore gazisinin naaşı, cuma vakti kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle götürüldüğü Ulu Mezarlık'ta defnedildi.Törene Özsoy'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, Belediye Başkanı Zeki Gül, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Abdurrahman Başbuğ, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Muharip Gaziler Derneği üyeleri ile vatandaşlar katıldı.Osman Özsoy'un, Kore Savaşı sırasında yaralanmasına rağmen Türkiye'ye dönmediği ve tedavisinin ardından cepheye gittiği, ancak savaşın ardından Türkiye'ye geri geldiği bildirildi.Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çorum Şubesi'nin kurucu başkanlığını da yapan Özsoy, 2010 yılında Onbirinci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün daveti üzerine Güney Kore'ye giderek, 60 yıl sonra savaştığı toprakları ziyaret etmişti.Çorum Belediyesi ile kardeş şehir olan Güney Kore'nin Gimhae Belediyesi Başkanı Heo Seong Gon ve beraberindeki heyet de eylül ayında Özsoy'u evinde ziyaret etmişti.