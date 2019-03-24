Kore Gazisine Son Görev

BURDUR'da yaşamını yitiren Kore
gazisi Ömer Canbaz (82) askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Burdur
'da oturan Kore gazisi Ömer Canbaz, bir süredir tedavi gördüğü Burdur Devlet Hastanesi
'nde yaşamını yitirdi. Canbaz için bugün öğle vakti Burdur Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Vali Hasan Şıldak
, AK Parti
Burdur Milletvekili Bayram Özçelik
, Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu
, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, İl Jandarma
Komutanı Albay Orhan Kılıç
, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Türkiye
Muharip Gaziler Derneği Burdur Temsilcisi Hasan Okyar ile Ömer Canbaz'ın ailesi ve yakınları katıldı.
Canbaz'ın cenazesi kılınan namazın ardından Çeltikçi
ilçesi Güvenli köyüne götürülerek toprağa verildi.
Burdur Devlet Hastanesi, Burdur, Kore, Güncel
Kaynak: DHA