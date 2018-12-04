Kore Gazisine Son Yolculuğuna Uğurlandı

Safranbolu
ilçesinde hayatını kaybeden Kore
gazisi Mehmet Ünal (88) son yolculuğuna uğurlandı.
Askeri araçla Safranbolu Devlet Hastanesi'nden Safranbolu Merkez
Cami'sine getirilen Ünal'ın naaşı, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omuzlarında cenaze aracına konuldu.
Ünal'ın naaşı, ilçedeki aile mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, Karabük
Valisi Fuat Gürel, İl Jandarma
Komutanı Jandarma Albay Ali Sefa Yılmaz
, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih
Ürkmezer, 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Jandarma Albay İsa Çakmak, askeri erkan, gaziler, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Mezarlıkta Kur'an-ı Kerim ve duaların okunmasının ardından Ürkmezer'in, Türk Bayrağı'na sarılı tabutu Ünal'ın ailesine teslim etti.
Jandarma,Safranbolu,Kore
04 Aralık 2018 Salı 17:02