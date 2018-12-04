04 Aralık 2018, 17:02
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Kore Gazisine Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kore Gazisine Son Yolculuğuna Uğurlandı

Safranbolu ilçesinde hayatını kaybeden Kore gazisi Mehmet Ünal (88) son yolculuğuna uğurlandı.

Safranbolu ilçesinde hayatını kaybeden Kore gazisi Mehmet Ünal (88) son yolculuğuna uğurlandı.

Askeri araçla Safranbolu Devlet Hastanesi'nden Safranbolu Merkez Cami'sine getirilen Ünal'ın naaşı, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omuzlarında cenaze aracına konuldu.

Ünal'ın naaşı, ilçedeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Sefa Yılmaz, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Jandarma Albay İsa Çakmak, askeri erkan, gaziler, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Mezarlıkta Kur'an-ı Kerim ve duaların okunmasının ardından Ürkmezer'in, Türk Bayrağı'na sarılı tabutu Ünal'ın ailesine teslim etti. Jandarma,Safranbolu,Kore
04 Aralık 2018 Salı 17:02