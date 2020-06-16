Kore-İrtibat Bürosu'nun imha görüntüleri yayınlandı

Kore-İrtibat Bürosu'nun imha görüntüleri yayınlandıKuzey Kore, (DHA)- Kuzey Kore, Kaesong kentinde sembolik olarak 'elçilik' işlevi gören Kore-İrtibat Bürosu'nu hedef aldı.

16.06.2020 14:51 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:56
Kore-İrtibat Bürosu'nun imha görüntüleri yayınlandı
Kuzey Kore, (DHA)- Kuzey Kore, Kaesong kentinde sembolik olarak 'elçilik' işlevi gören Kore-İrtibat Bürosu'nu hedef aldı. Güney Kore Savunma Bakanlığı, bahsi geçen binadaki patlamanın görüntülerini yayınladı ve irtibat bürosunda Güney Koreli personelin çalışmadığını belirtti.
Güney Koreli yetkililer, Kaesong'daki 'elçilik' olarak işlev gören, resmi diplomatik ilişkilerin yokluğunda Kuzey ve Güney Kore'nin ortak irtibat bürosu olan Kore-İrtibat Bürosu'nun imha edildiğini doğruladı. İmha sırasında meydana gelen patlama endişeye neden olmuştu. Güney Kore Savunma Bakanlığı, patlamanın görüntülerini yayınladı.
KIM JOGN-UN'UN KIZ KARDEŞİ, 'ÇÖKÜŞÜNE TANIK OLACAKSINIZ' DEMİŞTİ
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, Güney Kore'yi 'düşman' olarak nitelendirdi. Kuzey Kore ve Güney Kore sınırında bulunan Kore-İrtibat Bürosu'nu ise 'işe yaramaz' olarak değerlendirerek, 'Yakında çöküşüne tanık olacaksınız' demişti. Bu açıklamanın ardından Kuzey Kore, irtibat bürosunu hedef alarak imha etti. Binanın imhasının ardından bölgede gerginlik tırmandı. Kore-İrtibat Bürosu’nun imha görüntüleri yayınlandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güney Kore, Kuzey Kore, Kore, DHA, Güncel, Haber

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