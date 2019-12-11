Haberler » Ekonomi » 'Kore Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri' semineri - Ekonomi

"Kore Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri" semineri

Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu, Hyundai Assan, Posco Assan Tst ve Samsung Electronics'in katılımıyla şirketlerin sosyal sorumluluk projelerinin mevcut durumu ve uygulamalarını tanıtmak ve CSR faaliyetlerini genişletmenin yollarını tartışmak amacıyla İstanbul'da bir toplantı düzenledi.

11.12.2019 15:12 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:12
Cumhuriyeti Başkonsolosluğu, Hyundai Assan, Posco Assan Tst ve Samsung Electronics'in katılımıyla şirketlerin sosyal sorumluluk projelerinin mevcut durumu ve uygulamalarını tanıtmak ve CSR faaliyetlerini genişletmenin yollarını tartışmak amacıyla İstanbul'da bir toplantı düzenledi.
Seminerde konuşan Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Jessy Jeunju Yang, 2018 itibarıyla Türkiye-Kore ilişkilerinin 6. yüzyıldan itibaren geliştiğini hatırlatarak, Türkiye'nin Kore Savaşı'na katılmasıyla beraber ilişkilerin ekonomi, tarım, eğitim, politika gibi bir çok alanda giderek geliştiğini söyledi.
2018 itibarıyla Türkiye-Kore arasında ekonomik hacmin 7 milyar 200 milyon dolara yaklaştığını vurgulayan Yang, "Hyundai Otomotiv, Samsung, POSCO başta olmak üzere 160'tan fazla firma Türkiye'de faaliyet yürütüyor. Geçen yıl ekonomik olarak Türkiye ciddi sıkıntılar yaşadı fakat bu yıl döviz kurunun dalgalı olmaması ve istikrarın korunması Türkiye'nin yeniden büyüme devrine gireceğini gösteriyor." diye konuştu.
Program kapsamında Hyundai Assan, Posco Assan Tst ve Samsung Electronics temsilcileri Türkiye'de yürüttükleri sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında sunumlarını gerçekleştirdi.

İstanbul, Türkiye, Kore, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

16:42 Adana Ticaret Borsası - Ekonomi
16:38 İBB çalışanlar için Sosyal Medya Etik İlkeleri'ni yayınladı - Ekonomi
16:38 İşletmelere gümrük ve ihracatın püf noktaları anlatılacak - Ekonomi
16:24 OPEC'in ham petrol üretimi kasımda azaldı - Ekonomi
16:11 GTO Tam açıldı - Ekonomi
14:30 İstanbul'da barajlardaki su miktarı son 10 yılın en düşük seviyesine indi - Ekonomi
14:07 Kahramanmaraşlı esnaf 50 lirayı, 50 bin liraya satışa çıkardı - Ekonomi
13:26 Türkiye'den 455 bin kredi kartı bilgisinin çalındığı iddia edildi - Ekonomi
12:59 Silivri'de köylülerin su faturasına yüzde 400 zam yapıldı! İmamoğlu konuyla ilgili açıklama yaptı - Ekonomi
12:26 Bütçe ilk defa 2020'de 1 trilyon lirayı aşacak - Ekonomi
11.12.2019 16:50:15