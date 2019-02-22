22 Şubat 2019, 01:21
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Kore Usulü İki Aşamalı Cilt Temizliği Yağ Bazlı Temizleme Köpük Toz Peeling

Çift temizlik, serum ve kremlerin daha rahat emilmesine yardım eder. Gözenek içinde tıkanmalar en aza indiğinden komedon ve sivilce sorununu azaltır.

Çift temizlik, serum ve kremlerin daha rahat emilmesine yardım eder. Gözenek içinde tıkanmalar en aza indiğinden komedon ve sivilce sorununu azaltır. Gün sonunda hem makyajı hem güneş korumasının filtresini yüzeyden çok iyi temizlemek için çift temizlik yapmak cildin sağlıklı yapısını sürdürmesi için mükemmel bir yöntemdir. Akşamları cilt ne kadar iyi bakılırsa gece boyu hücreler o kadar güzel yenilenecektir. Toz peeling önerileri (Fiyatlar Şubat 2019)

dermalogica daily microfoliant 13gr olanı 130 TL Dermofoliant Daily Gentle Purifying Peeling Powder 20gr olanı 115 tl

The Body Shop Chinese Ginseng & Rice Arındırıcı Toz Peeling 33gr 100 tl

Cosmed Alight Purifying Powder Cleanser 75 gr 60 tl

SRB Stabilized Rice Bran Enzyme Powder Wash 70gr 140 tl

Juvena Pure Cleansing Lifting Peeling Powder 90g 275tl

Sensilis Ritual Care Rice Peeling Powder 30 ml 80 tl

Temizleme yağı önerileri:

caudalie make up removing cleansing oil 100ml 80 tl

Florame Organik Köpüren Cilt Temizleme Yağı 200ml 223tl

Mambino Organics Anti-Aging Yüz Temizleme Yağı 120ml 140tl

Missha Super Aqua Watery Cleansing Oil 150ml 84 tl

Missha Near Skin pH Balancing Cleansing Oil 150ml 122tl Genel
Kaynak: Youtube