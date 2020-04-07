Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kore Yarımadası üzerinde ABD casus uçağı görüldü

ABD Hava Kuvvetlerine ait istihbarat uçağının Kore Yarımadası üzerinde uçuş yaptığı bildirildi.

07.04.2020 10:04 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:04
Kore Yarımadası üzerinde ABD casus uçağı görüldü
ABD Hava Kuvvetlerine ait istihbarat uçağının Kore Yarımadası üzerinde uçuş yaptığı bildirildi.
Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, hava araçları izleme sitesi "Aircraft Spots", "RC-135W Rivet Joint" model elektronik istihbarat uçağının, ülkenin kuzeydoğusundaki Gangwon ve Seul ile İnçeon şehirlerini içine alan Gyeonggi bölgesi üzerinde uçtuğunun belirlendiğini aktardı.
Site, geçen cumartesi günü aynı tipte bir hava aracının Kore Yarımadası üzerinde uçtuğunu açıklamıştı.
ABD, Kuzey Kore ile nükleer görüşmelerin kesilmesinin ardından Pyongyong yönetiminden gelecek yeni silah denemesi benzeri provokatif eylemlerden endişe etmesi nedeniyle geçen yılın son aylarında bölgedeki havadan izleme ve askeri istihbarat faaliyetini yoğunlaştırmıştı.
"Aircraft Spots" geçen yıl aralık ayı boyunca Boeing firmasının ürettiği "RC-135W" elektronik istihbarat uçaklarının yanı sıra, Northrop Grumman firması tarafından üretilen "E-8 Joint STARS" model müşterek izleme ve radar sistem uçaklarının, Kore Yarımadası üzerinde uçtuğunu tespit etmişti.
Ayrıca 11 Aralık'ta Kore Yarımadası ve Japonya yakınlarında bir B-52 stratejik bombardıman uçağı ile Global Hawk insansız hava aracının tespit edildiği belirtilmişti.
Kuzey Kore ile ABD arasında, geçen yıl şubat ayından bu yana aksayarak da olsa devam eden nükleer müzakereler, İsveç'te 5 Ekim'de yapılan çalışma düzeyindeki toplantılarda kesilmişti.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, müzakereleri yeniden başlatmak üzere ABD yönetimine somut öneriler sunması için yıl sonuna kadar süre tanımış, aksi halde nükleer ve kıtalar arası güdümlü füze denemelerini sürdürecekleri uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kore, Kore, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Kore Yarımadası üzerinde ABD casus uçağı görüldü - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Yavru Vatan’da ilk kez bir KKTC vatandaşı virüsten hayatını kaybetti Haberler
Yavru Vatan'da ilk kez bir KKTC vatandaşı virüsten hayatını kaybetti
’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var Haberler
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
Salgın sebebiyle evine kapanan İstanbullu su sıkıntısı çekecek mi? Bakan yanıtladı Haberler
Salgın sebebiyle evine kapanan İstanbullu su sıkıntısı çekecek mi? Bakan yanıtladı
Evinde karantinaya girmek isteyen adamı, eşi eve almadı Haberler
Evinde karantinaya girmek isteyen adamı, eşi eve almadı
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı Haberler
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı
Emekliler için büyük gün! Paralar hesaplara yatmaya başladı Haberler
Emekliler için büyük gün! Paralar hesaplara yatmaya başladı
Gündemi sarsan ’maaş kesintisi’ iddialarına Teşkilat’tan yalanlama Haberler
Gündemi sarsan "maaş kesintisi" iddialarına Teşkilat'tan yalanlama
Rizeli gencin cami anonsu gülümsetti: Evde kalun evde, hastaluk var Haberler
Rizeli gencin cami anonsu gülümsetti: Evde kalun evde, hastaluk var

Son Dakika Güncel Haberleri

11:33: Mardinli aile ekmeğini mangal kömüründen çıkarıyor - Haber 11:33: LGS adaylarına ücretsiz online deneme sınavı - Haber 11:32: FLAŞ - Haber 11:32: Yaralı pelikanı tilkinin elinden kurtardı - Haber 11:32: Kırıkkale'de 5 emekli kampanyaya maaşını bağışladı - Haber 11:10: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz - Haber 11:06: Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez bir KKTC vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 10:25: 17 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan kadın, "Sana koronavirüs bulaştırdım" dedi - Haberler 10:04: Rizeli gencin camiden yaptığı şiveli 'evde kalun' anonsu gülümsetti - Haber 10:02: Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı - Haber 09:58: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Sancaktepe'deki hastanenin inşaat çalışmaları başladı - Haber 09:34: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Helin Bölek'i öldürüp etrafında dans ettiler, yamyamlarda var bu yöntem - Haberler