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Kore Yarımadası üzerinde ABD istihbarat uçakları tespit edildi

ABD Hava Kuvvetlerine ait istihbarat uçaklarının Kore Yarımadası yakınlarında keşif uçuşu yaptığı bildirildi.

05.02.2020 11:18 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:18Kore Yarımadası üzerinde ABD istihbarat uçakları tespit edildi
ABD Hava Kuvvetlerine ait istihbarat uçaklarının Yarımadası yakınlarında keşif uçuşu yaptığı bildirildi.
Güney Kore ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, hava araçları izleme sitesi "Aircraft Spots", ABD Donanmasına ait "Lockheed EP-3E" tipi elektronik istihbarat ve "Northrop Grumman E-8C" tipi radar sistem uçağının Güney Kore üzerinde görüldüğünü aktardı.
ABD Deniz Kuvvetlerine ait EP-3E'nin 25 bin feet (yaklaşık 7 bin 600 metre), E-8C'nin ise (yaklaşık 9 bin metre) irtifada seyrettiği belirtildi.
Uçuşların, ABD'nin Kuzey Kore ile nükleer görüşmelerinin geleceğinin belirsiz olduğu ve Washington yönetiminin Pyongyang'ın silah denemesi benzeri provokatif bir eyleme girişmesinden endişe ettiği bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.
ABD geçen yıl aralıkta Kuzey Kore'ye yönelik havadan izleme ve askeri istihbarat faaliyetini yoğunlaştırmıştı. Aircraft Spots, 11 'ta ABD silahlı kuvvetlerine ait bir B-52 stratejik bombardıman uçağı ile Global Hawk insansız hava aracının, 11 Aralık'ta RC-135W Rivet müşterek keşif uçağının, 26 Aralık'ta iki RC-135 Cobra Ball keşif uçağı ile E-8C radar sistem uçağının, 27 Aralık'ta da P-3C Orion deniz gözetleme uçağının Kore Yarımadası yakınında görüldüğünü bildirmişti.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, nükleer görüşmelerin kesilmesinin ardından bu yıl başında "yeni bir stratejik silahı tanıtacaklarını" duyurmuştu. Uluslararası askeri uzmanlar söz konusu silahın kıtalararası güdümlü füze (ICMB) veya deniz altından ateşlenen güdümlü füze (SLBM) olabileceği değerlendirmesinde bulunmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kore, Aralık, Kore, Güncel

Kaynak: AA

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