Haberler» Spor» Haber

Kore yolcusu Kartallı genç dövüşçü, Başkan Gökhan Yüksel'i ziyaret etti

Muaythai Büyükler Kategorisi Türkiye 2.'si olan 19 yaşındaki Alperen Avcı, Kore'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na gitmeden önce Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i makamında ziyaret etti.

26.08.2019 14:56 Kore yolcusu Kartallı genç dövüşçü, Başkan Gökhan Yüksel'i ziyaret etti
Muaythai Büyükler Kategorisi Türkiye 2.'si olan 19 yaşındaki Alperen Avcı, Kore'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na gitmeden önce Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i makamında ziyaret etti.

Türkiye Muaythai Federasyonu Büyükler Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda Alperen Avcı, 2.'lik kazandı. Çalışmalarını Kartal'daki Avcı Spor Kulübü'nde yapan genç dövüşçü, Kartal Belediye Meclis Üyeleri İbrahim Yıldırım Ateş ve Özlem Bulut ile birlikte sevinçlerini Başkan Gökhan Yüksel ile paylaştı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yüksel, genç sporcuyu başarılarından dolayı tebrik etti ve devamını diledi.

Kartallı genç dövüşçü, Kore'de yapılacak Dünya Dövüş Sanatları Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek. - İSTANBUL

Gökhan Yüksel, Türkiye, Kartal, Kore, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
15:22   Hatay Büyükşehir Belediyespor'dan 2 transfer daha
15:20   Karaman: bizim görmemiz gereken galatasaray'ın gücüdür
15:20   Transanatolia'nın ilk gününe türk ve italyan yarışçılar damga vurdu
15:20   Onyekuru, Galatasaray idmanını ziyaret etti!
15:18   (Görüntülü) Manş Denizi'nde iki gün arayla büyük başarı
15:12   Çaykur Rizespor'dan El Kabir açıklaması: "Futbolcu unutuldu diye bir şey olamaz"
15:08   Ampute Futbol Milli Takımı, Düzce'de kampa girecek