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Körelmek istemeyen Bursalı berber çiçek tıraşına başladı

Körelmek istemeyen Bursalı berber çiçek tıraşına başladı Bursa'da bir berber, karantina günlerinde evindeki çim ve çiçekleri tıraş ederek avunuyor.

10.04.2020 11:29 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:31
Körelmek istemeyen Bursalı berber çiçek tıraşına başladı
BURSA - Bursa'da bir berber, karantina günlerinde evindeki çim ve çiçekleri tıraş ederek avunuyor. Berber önlüğü geçirdiği çimlere ara makası atan berber, tıraş makinesiyle de kesmeyi ihmal etmiyor.
Tarihi kapalı çarşıda esnaflık yapan 45 yıllık berber Muhittin Laleci, koronavirüs sebebiyle kapalı tutulan dükkanın özlemini evindeki çim ve çiçeklerle gideriyor. Evin bahçesindeki çimlere berber önlüğü geçiren Laleci, eline aldığı makas ile şekil veriyor. Tıraş makinesiyle de çimlerin uzunlarını alan Laleci, işlemin sonunda sprey sıkmayı da ihmal etmiyor.
Laleci'nin berberlik özleminden balkonundaki çiçekler de nasibini alırken, genç adam bir an önce korona virüsten kurtulmayı temenni etti. Korona illetinden kurtulana kadar çiçekleri tıraş edeceğini belirten Laleci, "İkinci bir emir gelene kadar çiçekleri ve çimleri bu şekilde tıraş edeceğim. Sermayesi çekiç olanın her gördüğü çivi olurmuş. Benim de sermayem makasım" dedi. Körelmek istemeyen Bursalı berber çiçek tıraşına başladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa, Genel
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