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Korfbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti

Uluslararası ilk turnuvasını oynayan Türk Korfbol Takımı, Ukrayna'nın Lviv kentinde düzenlenen 2020 Avrupa Şampiyonası Ön Eleme Müsabakaları'nı birinci sırada bitirerek Polonya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

03.11.2019 18:18Korfbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti
Uluslararası ilk turnuvasını oynayan Türk Korfbol Takımı, Ukrayna'nın Lviv kentinde düzenlenen 2020 Avrupa Şampiyonası Ön Eleme Müsabakaları'nı birinci sırada bitirerek Polonya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Ön eleme müsabakalarını namağlup tamamlayan ve sırasıyla Ukrayna, Belarus, İsveç, Yunanistan ve İsviçre'yi yenen Türk Korfbol Takımı, önemli bir başarıya imza attı.

Avrupa Şampiyonası, Uluslararası Korfbol Federasyonu (IKF) tarafından 2020 yılının Ekim ayında Polonya'da gerçekleştirilecek. - ANTALYA

Spor

Kaynak: İHA

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