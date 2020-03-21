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Körfez Belediyesi ekiplerinden "Evinizde kalın" uyarısı

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli sosyal medyadan yayınladığı mesaj ile vatandaşları, gerekli olmadıkça evden çıkmamaları konusunda uyardı.

21.03.2020 15:57 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:57
Körfez Belediyesi ekiplerinden
Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli sosyal medyadan yayınladığı mesaj ile vatandaşları, gerekli olmadıkça evden çıkmamaları konusunda uyardı.

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri korona virüsle mücadele kapsamında 7/24 halkın sağlığı için görevinin başında. Kentin sokaklarını tıkayan, çöp konteynerlerini dezenfekte eden ekipler, sosyal medyadan yayınladıkları mesaj ile vatandaşlardan daha duyarlı olmalarını istedi. Maskelerini takan ve ellerinde notlarla "Biz sizin için burada kalıyoruz. Siz de bizim için evinizde kalın" vatandaşları uyardı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Körfez Belediyesi, Güncel

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