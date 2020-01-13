Haberler » Ekonomi » Körfez Belediyesi'nde imzalar atıldı - Ekonomi

Körfez Belediyesi'nde imzalar atıldı

Körfez Belediyesi ile Özel İdare Çalışanları Sendikası arasındaki "Sosyal Denge Sözleşmesi" atılan imzalarla yenilendi.

13.01.2020 13:17 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:22Körfez Belediyesi'nde imzalar atıldı
Belediyesi ile Özel İdare Çalışanları Sendikası arasındaki "Sosyal Denge Sözleşmesi" atılan imzalarla yenilendi.

Körfez Belediyesi ile Memur-Sen'e bağlı Belediye ve Özel İdare Çalışanları Sendikası (BEM-BİR-SEN) arasındaki "Sosyal Denge Sözleşmesi" yenilendi. Körfez Belediyesi toplantı salonu'nda düzenlenen törene Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli Şube Başkanı Sadican Aygen, Şube Yöneticileri Faruk Zihni, Mehmet Gökkaya, Fevzi Karataş, Aziz Kılıç, Volkan İmran Şan, Cihat Karagöz, İş Yeri Temsilcisi Orhan Tuna, kurumda çalışan yönetici ve memurlar katıldı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve Kocaeli Şube Başkanı Sadicen Aygen düzenlenen imza töreninde Sosyal Denge Sözleşmesi'ni imzaladılar. Konuyla ilgili açıklama yapan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Sizlerin iyi bir yaşam sürmesini, çocuklarınızla birlikte geleceğinize güvenle bakmanızı istiyoruz. Belediye çalışanlarımızın mutluluğu ve çalışma şartları bizim için önemli. Başarımız sizlerin eseri, hizmetlerinizin karşılığıdır. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Kente en iyi hizmeti sunmayı hedeflediklerini ifade eden Söğüt, "Körfez'de inşallah yeniliklere hep birlikte imza atacağız. Amacımız; ekip ruhunu en üst seviyelere çıkarabilmek, halkımıza, ülkemize ve her şeyden önemlisi içinde yaşadığımız kentimize en kaliteli hizmeti sunabilmektir. Körfez Belediyesi olarak, bu kente beklenilen en güzel hizmetleri sunmak hepimizin asli görevi olmalıdır. Atılan imzaların başta çalışma arkadaşlarımıza, kentimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - KOCAELİ

Körfez Belediyesi, Şener Söğüt, Körfez, Söğüt, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

14:04  Uyumsoft Başkanı Önder: Eko-sistem ile birlikte büyüme dönemindeyiz - Ekonomi
13:54  Türkoğlu Belediyesi geleceğe nefes oldu - Ekonomi
13:54  Gebze İMES YKB Küçükay: 2020'de yüzde 10 büyüme öngörüyoruz - Ekonomi
13:54  Suriye ile İran arasında yeniden inşa anlaşması yapıldı - Ekonomi
13:54  Şanlıurfa'da 31 bin dekar arazi suya kavuşacak - Ekonomi
13:04  Ankara'da Gökçek dönemiyle ilgili suç duyurusu: Belediye 576 milyon lira zarara uğratıldı - Ekonomi
11:35  Son dakika: İnşaatlar için verilecek kanun teklifi ile kat serbestliği kaldırılacak - Ekonomi
11:11  Bakan Turhan: Kanal İstanbul'dan yıllık 1 milyar dolar civarında gelir elde edeceğiz - Ekonomi
10:40  Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi
10:38  120 bin seviyesini aşan Borsa İstanbul, adım adım tarihi zirveye koşuyor - Ekonomi
13.01.2020 14:05:51