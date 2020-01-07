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Körfez Belediyesi'nden taş duvar ihalesi

Körfez Belediyesi tarafından, İlimtepe Mezarlığı'na taş duvar yapımı, beton yol ve Nihal Atsız Caddesi'nde beton tretuvar yapım işi için gerçekleştirdiği ihalede 10 firma teklif verdi.

07.01.2020 18:08 | Son Güncelleme: 07.01.2020 18:13 Körfez Belediyesi'nden taş duvar ihalesi
Körfez Belediyesi tarafından, İlimtepe Mezarlığı'na taş duvar yapımı, beton yol ve Nihal Atsız Caddesi'nde beton tretuvar yapım işi için gerçekleştirdiği ihalede 10 firma teklif verdi.

Körfez Belediyesi tarafından İlimtepe Mezarlığı'na taş duvar yapımı, beton yol ve Nihal Atsız Caddesi'nde beton tretuvar yapım işi için ihale gerçekleştirildi. Merkez bina ihale salonunda Destek Hizmetleri Müdür Vekili Ersin Çöpoğlu Başkanlığında gerçekleştirilen ihaleye, 10 firma katıldı. 374 bin 531 bin TL yaklaşık maliyet ile gerçekleştirilen ve kapalı zarf usulü ile yapılan ihalede verilen en düşük teklif 262 bin 699 TL olurken, gelen en yüksek teklif ise 358 bin 922 lira 40 kuruş oldu. - KOCAELİ

Körfez Belediyesi, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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