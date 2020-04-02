Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Körfez Belediyesi'nden vefa desteği

Körfez Belediyesi, ilçe genelindeki 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçları için seferber oldu.

02.04.2020 15:30 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:30
Körfez Belediyesi'nden vefa desteği
Körfez Belediyesi, ilçe genelindeki 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçları için seferber oldu.

Körfez Belediyesi, ilçe genelindeki 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçları için seferber oldu. Körfez Belediyesi çağrı merkezini arayan risk grubundaki vatandaşların talepleri alınarak ekiplere haber veriliyor. Ekipler, vatandaşları ziyaret ederek ihtiyaçları noktasında çözüm üretiyor. Çalışmaların gayretle devam ettiğini Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Zabıta Müdürlüğü bünyemizde kurduğumuz ekipler de 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak adına ilk günden bu yana büyük özveri gösteriyor. İlk günden bu yana söylediğimiz gibi evlerimizde kalarak, sosyal mesafe ve hijyen başta olmak üzere Sağlık Bakanlığı'mızın belirlediği kurallara dikkat ederek dayanışma içerisinde morallerimizi güçlü tutarak bu süreçten en az hasarla çıkacağımıza yürekten inanıyoruz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Körfez Belediyesi, Körfez, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Körfez Belediyesi'nden vefa desteği - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Hindistan’da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar Haberler
Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar
Benzine indirim geldi! Fiyatı 5 liranın altına düşecek Haberler
Benzine indirim geldi! Fiyatı 5 liranın altına düşecek
’Kimsem yok’ diyerek dışarı çıktı, kimlik soran polisi evine çağırdı Haberler
'Kimsem yok' diyerek dışarı çıktı, kimlik soran polisi evine çağırdı
Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi Haberler
Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi
İETT, otobüsten atılan sağlık çalışanından özür diledi Haberler
İETT, otobüsten atılan sağlık çalışanından özür diledi
Umutları yeşerten grafik! Türkiye, listeye 20. sıradan giriş yaptı Haberler
Umutları yeşerten grafik! Türkiye, listeye 20. sıradan giriş yaptı
Bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacak iddialarına yanıt Haberler
Bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacak iddialarına yanıt
İstanbul Rum Patrikliği’nden salgın için başlatılan kampanyaya destek Haberler
İstanbul Rum Patrikliği'nden salgın için başlatılan kampanyaya destek

Son Dakika Güncel Haberleri

16:36: MEB, metni Braille alfabesine çeviren program geliştirdi - Haber 16:35: Çorum Valiliği'nden "Korona virüs" açıklaması - Haber 16:34: Tahran'nın en büyük alışveriş merkezi koronavirüs hastalarına hizmet veriyor - Haber 16:34: Şanlıurfa'da evde kalan yaşlılara doğum günü sürprizi - Haber 16:33: DAKA'dan korona virüsle mücadeleye 7 milyon TL destek - Haber 16:10: İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler - Haber 15:43: İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı - Haberler 15:27: Son Dakika: İstanbul Rum Patrikliği ve Süryani Kadim Vakfı Milli Dayanışma Kampanyası'na toplamda 400 bin lira bağış yaptı - Haber 15:06: Dışarıda yakalanan 93 yaşındaki vatandaştan, kendisine kimlik soran polise nazik davet - Haber 14:56: Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Cemil Taşçıoğlu'nun mezarına oğlu kaşkolunu taktı - Haber 14:16: İETT, 'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten atılan sağlık çalışanından özür diledi - Haber 12:51: Bağış tartışmaları sürerken İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür etti - Haberler