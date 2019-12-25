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Körfez caddeleri yenileniyor

Körfez ilçesi Hürriyet Bulvarı ve Reyhan Caddesi'nde üst yapı yenileme çalışması yapıldı.

25.12.2019 11:14 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:14 Körfez caddeleri yenileniyor

genelindeki yolların bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına önem veren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha konforlu ulaşım sağlaması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda ilçesindeki bazı yollarda yenileme çalışmaları yapıldı.

ALT YAPI ÇALIŞMASI NEDENİ İLE BOZULMUŞTU

Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi'nde bulunan Bulvarı'nın 300 metrelik kısmı, yapılan alt yapı çalışmaları nedeni ile bozulmuştu. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan yenileme çalışmaları dahilinde yola bin 920 ton PMT ve 920 ton binder serildi. Üst yapı çalışmaları kapsamında kaldırım yenileme imalatı da gerçekleştirildi.

REYHAN CADDESİ'NE AŞINMA ASFALT SERİLDİ

Yavuz Sultan Selim Caddesi'nin 450 metrelik kısmına ise aşınma asfaltı serildi. Asfalt serim çalışması sonrasında kaldırım imalatı gerçekleştirildi. Yapılan çalışma ile Reyhan Caddesi'nin konforu arttırıldı. Çalışmalar ihtiyaç duyulan noktalarda devam edecek.


Hürriyet, Kocaeli, Körfez, Güncel

Kaynak: Bültenler

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