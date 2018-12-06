Körfez'de Çalışmalar Hızla Sürüyor

06 Aralık 2018 Perşembe 14:07



06 Aralık 2018 Perşembe 14:07

Körfez Belediyesi Başkanı İsmail Baran, Sarnıç Han'daki çalışmaları yerinde inceledi ve yapımı devam eden altyapı ile asfalt çalışmaları hakkında da bilgi aldı.Körfez Belediyesi Başkanı İsmail Baran'ın projeleri arasında yer alan Tütünçiftlik merkezindeki Sarnıç Han inşaatına ve altyapı ile asfalt çalışmaları sona doğru gelindi. Osmanlı ve Selçuklu mimarisi ile inşa edilen ve kentin ilk,"Yeşil Kamu Binası" olma özelliği taşıyacak olan Sarnıç Han'ın kapısının montajı tamamlanırken, Başkan İsmail Baran incelemelerde bulunarak gelinen nokta hakkında bilgi aldı. Başkan İsmail Baran, Cahit Zarifoğlu ve Ağadere caddesi üzerindeki trafiği azaltma adına Dalyan Sokak ile Edirne Caddesi birleştirecek olan yeni yol çalışmasını inceledi. Çalışmalarda sona doğru gelindiğini vurgulayan Başkan Baran, 10 metre genişliğindeki yolun kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirtti. Öte yandan Başkan İsmail Baran, İSU tarafından Körfez genelinde yürütülen altyapı çalışmaları hakkında da bilgi aldı. Sürdürülen çalışmalar, iki mahallede devam ederken, Körfez Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmaların tamamlandığı cadde ve sokaklarda asfaltlama çalışması sürüyor. İSU tarafından Çamlıtepe ve Yavuz Sultan Selim Mahallesinde devam eden altyapı çalışmalarında tamamlanan cadde ve sokaklar asfaltlanıyor. Kış aylarında vatandaşların mağduriyetini gidermek adına Körfez Belediyesi ekipleri çalışmaların başında yer alıyor. İçme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının yenilendiği cadde ile sokaklarda yürütülen çalışmalar ile sıcak asfalt dökülüyor. - KOCAELİ