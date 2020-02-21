Haberler » Güncel » Körfez'de çekçekçilere denetimler sürüyor - Haber

Körfez'de çekçekçilere denetimler sürüyor

Körfez Belediyesi Zabıta ekipleri, Kaymakamlık ile birlikte yürütülen proje kapsamında çalışma belgesi olmayan 'Çekçekçi' diye tabir edilen kağıt ve ambalaj atık toplayıcılarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

21.02.2020 15:38 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:38Körfez'de çekçekçilere denetimler sürüyor
Belediyesi ekipleri, ile birlikte yürütülen proje kapsamında çalışma belgesi olmayan 'Çekçekçi' diye tabir edilen kağıt ve ambalaj atık toplayıcılarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Körfez Belediyesi ve Körfez Kaymakamlığı'nın ortak projesiyle 'çekçekçi' diye tabir edilen hurda toplayıcılar kayıt alına alınarak çalışma yeleği ve izin belgesi verilmişti. Ama başka ilçelerden gelerek izinsiz şekilde çalışanlara yönelik Zabıta ekipleri ve polis çalışma yürütüyor. Ekipler son olarak Mimar Sinan Mahallesi'nde çekçekçilere yönelik denetlemelerde bulundu.

İlçe genelindeki huzur ve güvenliğin korunması, özellikle hırsızlık başta olmak üzere suç işlenmesinin önlenmesi adına gerçekleştirilen proje kapsamında 'çekçekçi'ler, 08.00- 20.00 saatlerinde, kendilerine izin verilen bölgede çalışıyor. Belirlenen çalışma saatleri dışında toplama işlemi gerçekleştiren ve yelekleri bulunmayan toplayıcılar uzaklaştırılıyor. - KOCAELİ

Körfez Belediyesi, Kaymakamlık, Zabıta, Körfez, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:39  Prof. Dr. İrfan Suat Günsel kimdir? Prof. Dr. İrfan Suat Günsel hayatı ve biyografisi!
14:29  KKTC'nin ilk yerli otomobili Günsel'in özellikleri nelerdir?
12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
11:35  Cemre ne zaman düşecek? 2020 cemre tarihleri? Cemre suya ve toprağa ne zaman düşecek?
21.02.2020 17:13:47