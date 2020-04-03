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Körfez'de çölyak hastalarına destek

Körfez Belediyesi, ilçe genelindeki Çölyak hastalarının ihtiyaçları için hazırlanan koliler evlerine teslim edildi.

03.04.2020 14:55 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:55
Körfez'de çölyak hastalarına destek
Körfez Belediyesi, ilçe genelindeki Çölyak hastalarının ihtiyaçları için hazırlanan koliler evlerine teslim edildi.

Körfez Belediyesi, glütensiz gıdalarla beslenmek zorunda olan çölyak hastaları için koli hazırladı. Özel beslenme gereksinimi duyan ilçe genelindeki tüm çölyak hastaları için hazırlanan destek kolisi içerisinde tamamen glütensiz olan un, makarna, mısır irmiği gibi temel gıda ürünleri yer aldı. Ekipler tarafından çölyak hastası vatandaşların gıda ihtiyaçlarına göre hazırlanan koliler telefonla kendilerine ulaşılarak teslim edilirken, 65 yaş üstü ve rahatsızlığı olduğu için çıkamayanların ki de evlerine bırakıldı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "İlçemiz genelindeki çölyak hastası vatandaşlarımızın bu süreçte tedarik konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamaması için bizler de bu tür bir çalışma yaptık" dedi.

Vatandaşlar Körfez Belediyesi'ne yapılan çalışmada dolayı teşekkür etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Körfez Belediyesi, Körfez, Güncel
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