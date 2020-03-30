Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Körfez'de dezenfekte ekipleri yoğun çalışıyor

Körfez Belediyesi tarafından korona virüsle mücadele kapsamında kurulan ekipler, ilçe genelindeki çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

30.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:01
Körfez'de dezenfekte ekipleri yoğun çalışıyor
Körfez Belediyesi tarafından korona virüsle mücadele kapsamında kurulan ekipler, ilçe genelindeki çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Körfez Belediyesi tarafından korona virüsle mücadele kapsamında kurulan ekipler, ilçe genelindeki dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, vatandaşların sıklıkla tercih ettiği meydanlar, parklar ve tüm umumi alanlarda düzenli olarak dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor. Ayrıca kamu binalarını da dezenfekte eden ekipler, vatandaşlara da bilgilendirmelerde bulunuyor.

Korona virüsle mücadele kapsamında ilk günden itibaren çalışmaları sıkı bir şekilde sürdürdüklerini belirten Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Korona virüs nedeniyle ülkemizde çeşitli önlemler alındı. Bizlerde bu önlemler münasebetiyle ilk günden itibaren Körfez Belediyesi olarak bütün ekiplerimizle yoğun bir şekilde şehrimizde virüsün yayılmasını engellemek amacıyla dezenfekte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalar kapsamında da bütün açık alanlarımızı, parklarımızı, bahçelerimizi, oyun alanlarımızı, kamusal alanları ve hizmet binalarımızın her noktasını düzenli olarak dezenfekte ediyoruz. Tüm dünyayı etkisi alan Korona virüsün şehrimizde yayılmasının engellenmesi adına oluşturduğumuz ekibimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.

Öte yandan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de, korona virüs tehlikesine karşı alınan önlemler kapsamında dezenfekte ve yıkama işlemlerine ivme kazandırdı. Her gün gece saatleri itibari ile mahallelerdeki ana cadde ve sokakları sabunlu suyla yıkayan ekipler, gündüz de belirli noktalarda çalışmalarını yürütüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Körfez Belediyesi, Körfez, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Körfez'de dezenfekte ekipleri yoğun çalışıyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs salgını nedeniyle dev hastane erken hizmete alındı Haberler
Koronavirüs salgını nedeniyle dev hastane erken hizmete alındı
Türkiye’de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 15’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 15'e yükseldi
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 812 kişi daha hayatını kaybetti Haberler
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 812 kişi daha hayatını kaybetti
Yargıya korona engeli! 30 Nisan’a kadar tüm duruşmalar ertelendi Haberler
Yargıya korona engeli! 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi
Görüntü Rize’deki bir köyden! Koronavirüse karşı böyle önlem aldılar Haberler
Görüntü Rize'deki bir köyden! Koronavirüse karşı böyle önlem aldılar
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı Haberler
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı
ABD’yi önce koronavirüs sonra da hortum vurdu: 6 yaralı Haberler
ABD'yi önce koronavirüs sonra da hortum vurdu: 6 yaralı
Kural tanımaz minibüs şoförü! Ekipler, ceza makbuzunu eline tutuşturdu Haberler
Kural tanımaz minibüs şoförü! Ekipler, ceza makbuzunu eline tutuşturdu

Son Dakika Güncel Haberleri

13:53: Samsun BİLSEM'den 5 dakikada bir maske - Haber 13:52: Trabzon'da seferler durdu, firmalar kepenk indirdi - Haber 13:52: OKMEYDANI EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ YENİ BİNASINA KAVUŞTU - Haber 13:52: Sarıkamış Kaymakamlığı 65 yaş üstü ve kronik hastası vatandaşlara gıda kolisi - Haber 13:52: Denizli, Manisa, Uşak ve Aydın'da koronavirüs denetimleri sürüyor - Haber 13:14: Çin uslanmıyor! Koronavirüsün ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı - Haberler 12:46: Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi - Haber 11:45: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı - Haber 11:38: Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkına uğratan manzara! - Haber 11:20: Son dakika: Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı - Haber 10:40: PKK'nın karar alma organlarında görevli terörist Nazife Bilen, etkisiz hale getirildi - Haber