28.06.2019 11:17
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Körfez'de duvar yazıları temizlendi

Körfez

Körfez Belediyesi ekipleri, kamuya açık alanlardaki bina ve yol kenarındaki duvarlara yazılan yazıları temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Körfez Belediyesi ekipleri, kamuya açık alanlardaki bina ve yol kenarındaki duvarlara yazılan yazıları temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Körfez Belediyesi ekipleri, ilçedeki okul duvarlarına, kamu binalarına, tarihi eserlerin bulunduğu alanlara, köprülere, yaya üst ve alt geçitlerdeki görüntü kirliliği veren duvarlara yazılan yazıları silmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından tespiti yapılan ya da vatandaşlar tarafından Çağrı Merkezi'ne bilgi verilen bölgelerde ekipler görüntü kirliliğine yol açan yazıları silmek için çalışma yapıyor. Yazıları silmenin zaman ve emek kaybı olduğunu belirten yetkililer, vatandaşların bu konuda daha duyarlı olmaları konusunda uyarılarda bulundu. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Körfez Belediyesi , Güncel

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