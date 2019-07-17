17.07.2019 10:58
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Körfez'de ekipler çalışmaları sürdürüyor

Körfez

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki çalışmalarını aralıksız sürdürerek olumsuzlukları kısa zamanda ortadan kaldırıyor.

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki çalışmalarını aralıksız sürdürerek olumsuzlukları kısa zamanda ortadan kaldırıyor.

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların taleplerini hızlıca yerine getirmek için oluşturdukları koordinasyonla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Taleplerin kısa sürede değerlendirildiğini ve aciliyet teşkil eden durumlara mobil ekipler tarafından anında müdahale ediliyor. Bu kapsamda ekipler tarafından son olarak Hacı Osman Mahallesi, Şirinyalı Mahallesi ve Kirazlıyalı bölgesinde çalışmalar yürütüldü.

Öte yandan Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de taş ocakları bölgesinde yağmur sonrasında yola dökülen cüruf ve oluşan çamuru temizlemek için çalışma başlattı. Yukarı Hereke bölgesinde bulunan taş ocaklarına çıkan ağır tonajlı araçların kullandığı yolda yapılan çalışma ile yağışlar sonrasında oluşan toprak birikintileri ve cüruflar kepçe yardımı ile kaldırıldı. Yıkama araçları ile de temizlenen yol sürücüler için güvenli hale getirildi. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Fen İşleri Müdürlüğü, Körfez Belediyesi, Güncel

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