Körfez'de ekmekler paylaşılıyor
Körfez Belediyesi tarafından Halk Ekmek Fırınında 'Askıda ekmek' uygulaması başlatıldı.
30.03.2020 12:26 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:26
Körfez Belediyesi tarafından Halk Ekmek Fırınında 'Askıda ekmek' uygulaması başlatıldı.
Körfez Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nda 'Askıda Ekmek' uygulaması başlatıldı. Dar gelirli aileler için 'Körfez Kart' uygulaması ile günlük ekmek yardımında bulunan Körfez Belediyesi, 'Askıda Ekmek' uygulaması ile de hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında yardım köprüsü oldu. Uygulama ile ekmek alan vatandaşlar, fazla para vererek 'askıda ekmek' uygulamasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların ücretsiz ekmek almalarına katkıda bulunuyor. Vatandaşlarda bu güzel uygulamadan dolayı belediye yetkililerine teşekkür etti. - KOCAELİ
Körfez Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nda 'Askıda Ekmek' uygulaması başlatıldı. Dar gelirli aileler için 'Körfez Kart' uygulaması ile günlük ekmek yardımında bulunan Körfez Belediyesi, 'Askıda Ekmek' uygulaması ile de hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında yardım köprüsü oldu. Uygulama ile ekmek alan vatandaşlar, fazla para vererek 'askıda ekmek' uygulamasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların ücretsiz ekmek almalarına katkıda bulunuyor. Vatandaşlarda bu güzel uygulamadan dolayı belediye yetkililerine teşekkür etti. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Etiketler: Körfez Belediyesi, Halk Ekmek, Körfez, Güncel