20.06.2019 14:15
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Körfez'de el işi sergisi

Körfez

Körfez Halk Eğitim Müdürlüğünce açılan yıl sonu sergisi sona erdi.

KörfezHalk Eğitim Müdürlüğünce açılan yıl sonu sergisi sona erdi.
Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde el sanatları, giyim, üretim ve kuyumculuk teknolojisi, sanat ve tasarım, güzellik ve saç bakımı ürünlerinin sergilendiği sergi, 7 gün boyunca vatandaşlar tarafından ilgi gördü.
Sergi sonunda toplam 549 kursta eğitim gören 7 bin 470 kursiyere belgeleri verildi.
Körfez Halk Eğitim Müdürü Nilüfer Özdemir, sergiye katkı sağlayan kurs hocalarına ve kursiyerlere teşekkür etti. Sergi, toplu fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.
Kaynak: AA
Körfez,Güncel

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