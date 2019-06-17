17.06.2019 16:48
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Körfez'de hurda araçlar çekiliyor

Körfez

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi Zabıta ekipleri yollarda, boş alanlarda görüntü ve çevre kirliliği oluşturan, ulaşıma engel teşkil eden hurda araçları çekiyor.

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi Zabıta ekipleri yollarda, boş alanlarda görüntü ve çevre kirliliği oluşturan, ulaşıma engel teşkil eden hurda araçları çekiyor.

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent içindeki ulaşımını rahatlatacak, vatandaşların sorunlarına çare olacak hizmetlerine devam ediyor. Ulaşımı engelleyen faktörlere anında müdahale eden Zabıta ekipleri, kullanımdan düşmüş, başıboş hurda araçları da çekerek oluşabilecek aksamaları önlüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen ve gerekli yasal işlemleri yapılan araçlar, çekici yardımıyla sokak aralarından kaldırılıyor. Araçların güvenlik açısından da tehdit oluşturduğunu belirten yetkililer, "Çünkü bu araçlar hem paslanması, hem de cam artıkları ile elektrik kabloları açısından insan sağlığını zarar verebilir" denildi. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Zabıta Müdürlüğü, Körfez Belediyesi, Zabıta, Güncel

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