Haberler » Güncel » Körfez'de Kıbrıs gazilerine beratları verildi - Haber

Körfez'de Kıbrıs gazilerine beratları verildi

Kocaeli Körfez'de oturan ve 20 Temmuz 1974'te düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve beratları düzenlenen törenle takdim edildi.

13.12.2019 12:03 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:08Körfez'de Kıbrıs gazilerine beratları verildi
Kocaeli 'de oturan ve 20 Temmuz 1974'te düzenlenen Barış Harekatı'na katılan gazilere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve beratları düzenlenen törenle takdim edildi.

Körfez'de 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere düzenlenen törenle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratları verildi. Körfez Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen törene Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, kurum müdürleri ve askeri erkan da katıldı. Törende konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "45 yıl önce hayatınızı ortaya koyarak Kıbrıs'taki soydaşlarımıza yardım için kahramanca mücadele ettiniz ve kısa sürede de zaferle bunu taçlandırdınız. Kahramanlığınız da bizler için güzel bir örnek. Tabi bu süreçte şu an aramızda olmayan kahraman gazilerimiz ve şehitlerimiz de oldu. Onlara onurlu makama yükselmek nasip oldu. Ben katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından gazilerimize madalyaları ve beratları takdim edildi. - KOCAELİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Körfez, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:28 Bakan Albayrak: "Faiz baskısını bertaraf ettik" - Haber
13:26 Sinop'ta huzur ve güven uygulaması yapıldı - Haber
13:24 DÖNER TARTIŞMASI SÜRÜYOR…KALAN DÖNERİN KULLANILMASI TEHLİKE SAÇIYOR - Haber
13:24 Kar yedikten sonra kesilen kazlar kargoyla sofralara ulaşıyor - KARS - Haber
13:24 Son dakika: Adnan Oktar davasında 91 kişiye tahliye kararı çıktı - Haber
11:33 Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon - Haber
11:18 Apartman sakinleri, yangından kaçmak için kurulan köprüde misafirliğe gidiyor - Haber
10:36 Yaralı kargayı evinde besleyen kadına bin 294 lira ceza - Haber
10:13 2 bin TL maaşlı işçi, aile dostuna güvenince 400 bin TL borçla karşı karşıya kaldı - Haber
13.12.2019 13:30:17