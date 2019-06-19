19.06.2019 15:31
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Körfez'de metruk binalar yıkılıyor

Körfez

Körfez Belediyesi tarafından metruk halde bulunan ve ilçe halkının can ve mal güvenliğini tehdit eden kullanılamaz durumdaki terk edilmiş yapılar, gelen talepler doğrultusunda tek tek tespit ediliyor ve yıkımı gerçekleştiriliyor.

Körfez Belediyesi tarafından metruk halde bulunan ve ilçe halkının can ve mal güvenliğini tehdit eden kullanılamaz durumdaki terk edilmiş yapılar, gelen talepler doğrultusunda tek tek tespit ediliyor ve yıkımı gerçekleştiriliyor.

Ekipler son olarak İlimtepe Mahallesi'nde tuz deposunun hemen arka kısmında yer alan metruk binanın yıkım ve moloz kaldırma işlemini gerçekleştirdi.

Metruk yapıların hem görüntü kirliliğine neden olduğunu hem de madde bağımlılar tarafından mesken haline dönüştürüldüğünü belirten yetkililer, "Bu kapsamda ilçe genelinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. İlçenin farklı mahallelerindeki bu metruk yapılara, belirlediğimiz program çerçevesinde ve gelen şikayetler doğrultusunda müdahale ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Körfez Belediyesi, Güncel

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