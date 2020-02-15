Körfez'de Metruk ve hasarlı binalar yıkılıyor

Körfez Belediyesi ekipleri, köyler bölgesindeki metruk ve hasarlı olan binaların yıkım işlemlerini sürdürüyor.



Körfez Belediyesi sadece ilçe merkezinde değil, köyler bölgesinde de metruk ya da hasarlı olan binaların yıkım işlemlerini sürdürüyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından tespiti yapılan ve gerekli yasal işlemlerin tamamlanması sonrasında metruk ve orta hasarlı durumda olan iki binanın yıkım işlemi gerçekleştirildi. Bu kapsamda Naip Köyü'nde daha sonra da Şemsettin Köyü'nde yıkım işleminde bulundu. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınması sonrası gerçekleştirilen yıkım ile birlikte oluşan molozlar da kaldırıldı.



Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, vatandaşın güvenliğini tehdit eden hasarlı ve metruk durumdaki binaların yıkım işlemlerini sürdüreceklerini belirtti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA